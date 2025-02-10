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13:58, 10 февраля 2025Экономика

Активы «Роснано» принудительно продадут в Великобритании

«Ведомости»: Британский суд разрешил принудительно продать активы «Роснано»
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

В Великобритании принудительно продадут активы фармацевтической компании Ascension Healthcare Plc, принадлежащей «Роснано». Такое решение принял Высокий суд Англии и Уэльса, сообщают «Ведомости».

С просьбой о продаже без разрешения российской госкорпорации активов этой компании и еще трех (Pro Bono Dio Entrepreneur Ltd, PBB Devices Ltd, Ascension Healthcare Development Ltd), с которыми она входит в одну группу, к суду в ноябре 2024 года обратились внешние управляющие Ascension Healthcare. Перед этим группа оказалась на гране ликвидации, так как из-за связей с Россией не имела возможности привлечь финансирование.

«Роснано», владеющая долей компании более чем в 50 процентов через люксембургские структуры Fonds Rusnano Capital SA и RN Consulting SA, не спешит расставаться с активами. Все они не попали в санкционные списки, но головная компания вошла в список лиц, связанных с Россией, что не позволяет ее активам брать кредиты и привлекать акционерный капитал.

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Руководство английских компаний вынуждено было обратиться к консультантам на фоне быстро заканчивающихся средств на дальнейшую работу. Те не нашли другого выхода, кроме передачи активов под внешнее управление и дальнейшей продажи инвесторам.

Однако, как указали в суде, попытки согласовать продажу единственному ответившему на разосланные предложения инвестору оказались безуспешными. Ответственные лица в «Роснано» не отвечали на электронные письма и не комментировали процесс, а позднее представитель Fonds Rusnano Capital проигнорировал судебное заседание.

Впрочем, уже после принятого решения адвокаты российского фонда высказали желание подать жалобу. Опрошенные изданием адвокаты полагают, что у «Роснано» мало шансов оспорить вердикт, а так как случай был признан срочным, то продажа может начаться уже в ближайшее время, если судья не пересмотрит решение.

Ранее сообщалось, что Генпрокуратура подала иск в арбитражный суд Тамбовской области в отношении производителя углеродных нанотрубок (УНТ) MCD Technologies, зарегистрированного в Люксембурге. Компания является самым успешным активом, в который инвестировало «Роснано», а ее производственные мощности находятся в Новосибирске. Суть претензий не раскрывается, но в прошлых исках, составленных по такой же форме, Генпрокуратура нередко требует обратить активы в пользу государства.

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