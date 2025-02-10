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14:33, 10 февраля 2025Экономика

Путин призвал не отселять жителей Мариуполя далеко от их домов

Путин призвал не отселять жителей Мариуполя далеко от их пострадавших домов
Александра Качан (Редактор)

Фото: Gavriil Grigorov / Kremlin Pool / Globallookpress.com

Президент России Владимир Путин призвал не отселять жителей Мариуполя далеко от их домов, пострадавших при боевых действиях. С такой просьбой он обратился к главе Донецкой народной республики (ДНР) Денису Пушилину, сообщает ТАСС.

Во время встречи с президентом Пушилин доложил, что в Мариуполе были сданы 64 компенсационных дома, которые включают около 4,8 тысячи квартир. В ответ на это Путин отметил, что горожане уже привыкли к своему прежнему месту жительства, поэтому их не следует селить в другие места.

«Если вы отдали — и это понятно — под застройку для инвесторов, а инвесторы хотят продать, реализовать — это понятно. Но людей, которые жили в этом доме, далеко нельзя отселять: они привыкли к микрорайону, может быть, пользовались там какими-то социальными учреждениями рядышком и так далее», — объяснил Путин.

Ранее Путин призвал власти Мариуполя перестать «придерживать» имеющееся бесхозное жилье и раздать его гражданам.

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