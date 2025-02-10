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19:33, 10 февраля 2025Путешествия

Пьяный мужчина преследовал туристку и попытался ворваться в ее номер в Таиланде

Pattaya Mail: Пьяный мужчина попытался ворваться в номер туристки в Саттахипе
Алина Черненко

Фото: Chatkla Samnaingjam / AP

Неизвестный пьяный мужчина преследовал туристку и попытался ворваться в ее номер в тайском городе Саттахип. Об этом пишет местное издание Pattaya Mail.

Уточняется, что инцидент произошел 7 февраля. В полицию поступило сообщение о мужчине, который вел себя странно и настойчиво стучался в дверь номера отеля. По прибытии офицеры обнаружили злоумышленника в состоянии алкогольного опьянения, который не контролировал свои действия, и сразу же его задержали.

Очевидцы рассказали стражам правопорядка, что мужчина шел за туристкой с пляжа. Почувствовав опасность, она быстро связалась с персоналом отеля, который позвонил в полицию.

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По данным источника, район около пляжа Саттахипа стал излюбленным местом бродяг, которые регулярно там ночуют и часто провоцируют беспорядки. «Ни одно государственное учреждение не предприняло решительных действий для решения этой проблемы», — говорится в материале.

Ранее в Таиланде россиянка пробралась в чужой дом, надела одежду жильца и попала в психиатрическую больницу. Ей не стали предъявлять обвинения.

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