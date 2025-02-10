Россияне бросились следить друг за другом

Спрос на системы видеонаблюдения для дома вырос вдвое

По итогам 2024 год спрос на системы видеонаблюдения для дома вырос вдвое по сравнению с 2023 годом. Об этом сообщает Telegram-канал «Shot Проверка».

Сильнее всего повысился интерес к уличным камерам — в 2,8 раза за год. При этом средняя стоимость приборов снизилась примерно до 2,5 тысячи рублей.

Также вырос спрос на камеры для квартир, с помощью которых можно наблюдать за детьми или питомцами — на 20 процентов. По данным IT-компании АТОЛ, в среднем такие устройства обходятся в 3,5 тысячи рублей.

Ранее стало известно о росте интереса россиян к магическим атрибутам. В прошлом году спрос на такие предметы увеличился на 34 процента в денежном выражении по сравнению с 2023 годом.