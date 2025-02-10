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03:31, 10 февраля 2025Путешествия

Россиянка описала женщин в Норвегии фразой «нам будет неловко за подобное поведение»

Алина Черненко

Фото: Suzanne Plunkett / Reuters

Российская путешественница побывала в столице Норвегии Осло и описала местных женщин фразой «нам будет неловко за подобное поведение». Своим мнением она поделилась в личном блоге «Лайк Трэвел Путешествия» на платформе «Дзен».

Автор публикации отметила, что норвежки вообще ничего не стесняются. «Они просто живут и не боятся быть собой. Правда, в некоторых случаях их поведение кажется неуместным и неприличным — например, могут позволить себе сидеть в платье или юбке с раскинутыми ногами или ехать на велосипеде, не переживая за то, что юбка задирается и видно белье», — пояснила россиянка.

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Путешественница добавила, что женщины в Норвегии, как и в целом во всей Европе, культивируют идею быть собой и принимают себя в любом виде и теле. Несмотря то, что в стране существует культ спорта, по ее словам, там все равно есть полные и очень неухоженные девушки.

Еще одно отличие норвежек от россиянок, о котором рассказала блогерша, — отсутствие переживаний насчет возраста. «Женщины в Норвегии не закрашивают седину и не делают пластических операций, чтобы скрыть морщины», — заметила она.

Кроме того, россиянка удивилась, что в Норвегии женщины часто употребляют алкоголь и покупают сами себе цветы. «Мне кажется, что нам в России за подобное поведение будет неловко, а для норвежек это в порядке вещей», — заключила автор.

Ранее эта же тревел-блогерша описала жизнь женщин в Европе словом «сочувствую». С ее точки зрения, они лишены элементарных базовых вещей, которые в России всегда доступны.

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