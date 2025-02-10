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14:33, 10 февраля 2025Силовые структуры

Россиянку осудили на пять лет за работу со спецслужбами Украины

В Севастополе женщину осудили на пять лет за работу со спецслужбами Украины
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Pravda Komsomolskaya / Globallookpress.com

В Севастополе местную жительницу приговорили к пяти годам и трем месяцам лишения свободы за сотрудничество с украинскими спецслужбами. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на УФСБ России по Черноморскому флоту.

Женщина признана виновной по статье 275.1 («Сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией») УК РФ.

По данным ведомства, россиянка в Telegram общалась с представителями украинских спецслужб. Она собирала для них данные о деятельности Вооруженных сил России в Севастополе.

Ранее Житель Подмосковья признался в организации четырех диверсий на территории России в интересах ГУР Украины.

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