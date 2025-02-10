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16:32, 10 февраля 2025Силовые структуры

Россиянку осудили на восемь лет за госизмену

В ХМАО суд дал 8 лет женщине за госизмену, она вела подрывную деятельность
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Суд Ханты-Мансийского автономного округа — Югры (ХМАО) вынес приговор местной жительнице, признав ее виновной в госизмене. Об этом «Ленте.ру» сообщили в суде.

Процесс над женщиной 1962 года рождения прошел в закрытом режиме в связи с наличием в уголовном деле сведений, составляющих государственную тайну.

Суд установил, что в феврале 2023 года она оказала помощь иностранному военизированному объединению и занималась тайной подрывной деятельностью с целью срыва мобилизации на специальную военную операцию. Также югорчанка искала новых сторонников в военизированное объединение для участия в боевых действиях против России.

Ранее сообщалось, что в Курской области суд приговорил к 20,5 года местного жителя Максима Москалева за госизмену и диверсию. Он по заданию Главного управления разведки Минобороны Украины совершил поджог объекта транспортной инфраструктуры.

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