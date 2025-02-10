Российские следователи возбудили дело из-за ДТП с автобусом и лесовозом

В Приморье СК возбудил дело из-за ДТП с автобусом и лесовозом

В Приморье возбудили дело из-за ДТП с участием лесовоза и пассажирского автобуса. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Дело возбуждено по части 1 статьи 238 («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности») УК РФ.

ДТП произошло в 9 часов утра (02:00 по Москве) на шестом километре дороги Уборка — Самарка — Ариадное. Предполагается, что у груженого лесовоза во время поворота занесло прицеп, а тот врезался в маршрутный автобус «Чугуевка — Заветное».

Число пострадавших в ДТП — 15 человек, один пострадавший в тяжелом состоянии.

