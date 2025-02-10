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09:41, 10 февраля 2025Бывший СССР

Российский военный рассказал о длившемся почти месяц штурме девятиэтажки в Дзержинске

Сержант Мастюгин: ВС России 27 дней штурмовали девятиэтажку в Дзержинске
Екатерина Грищенко (редактор отдела БСССР)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Российские войска почти месяц штурмовали девятиэтажный дом в Дзержинске (украинское название — Торецк). Об этом рассказал командир взвода сержант Василий Мастюгин, передает РИА Новости.

«Самая большая девятиэтажка, вот ее мы штурмовали долго, да, 27 дней, она восьмиподъездная, там встретили мы как националистов, так и наемников», — сообщил боец Вооруженных сил (ВС) России.

Мастюгин также отметил, что ВСУ в основном отправляют на задания группы из шести-семи человек, в числе которых двое опытных бойцов, а остальные — новобранцы. По его словам, если разобраться с первыми, вторых чаще всего можно уговорить сдаться.

Ранее командир 132-й отдельной мотострелковой бригады 51-й армии группировки «Центр» Иван Шульга рассказал о финальном бое за Дзержинск. Он сообщил, что четыре боевые машины пехоты пробили первую линию обороны противника и закрепились у него в тылу, после чего подвели подкрепление.

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