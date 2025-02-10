Семья иностранцев организовала в России интимный бизнес и вовлекала в него соотечественниц

Суд в Москве арестовал семью иностранцев за организацию проституции с землячками

В Подмосковье суд заключил под стражу 56-летнюю иностранку, ее сына и невестку за организацию интимного бизнеса с участием соотечественниц. Об этом «Ленте.ру» сообщили в МВД.

По данным ведомства, уроженка одной из стран Средней Азии вместе с членами своей семьи, 29-летним сыном и 32-летней невесткой, организовала нелегальный бизнес. Злоумышленники приглашали землячек в Россию, обещая устроить их на официальную работу, а после этого под разными предлогами вовлекали в проституцию.

За денежное вознаграждение женщины оказывали услуги интимного характера в саунах и гостиницах, а также в квартире, арендованной в городе Старая Купавна. В отношении них составлены протоколы по статье 6.11 («Занятие проституцией») КоАП РФ, а в отношении двух из шести – еще и по статье о нарушении режима пребывания в стране.

Против организаторов нелегального бизнеса возбуждено дело по части 2 статьи 240 («Вовлечение в занятие проституцией») УК РФ.

Ранее МВД провело масштабную операцию по ликвидации сети притонов для занятий проституцией сразу в нескольких городах России.