Названы визуально старящие вещи в женском гардеробе

Стилист Джорджио Аммирабиле назвал свободные кардиганы визуально старящими

Стилист и эксперт модной платформы CSD Джорджио Аммирабиле назвал визуально старящие вещи в женском гардеробе. Соответствующий комментарий приводит издание The Sun.

В первую очередь специалист указал на кардиганы свободного кроя. «Из-за своей бесформенности они придают образу неряшливый вид, заставляя вас выглядеть старше своих лет», — объяснил он и посоветовал присмотреться к приталенным и укороченным моделям, которые можно носить с джинсами с высокой посадкой.

Кроме того, по мнению эксперта, прибавить лишние годы могут туфли с круглым носом и блочным каблуком. «Вместо них выбирайте мюли с острым носом или изящные туфли на невысоком каблуке. Но если вам важен комфорт, то мокасины или балетки станут идеальным вариантом», — отметил Аммирабиле.

Помимо прочего, в данном списке оказались изношенные шерстяные перчатки. Так, собеседник портала предложил читателям обновить гардероб и приобрести перчатки из кожи, оформленные молниями или другими декоративными деталями.

В заключение Аммирабиле упомянул сандалии, которые часто носятся с носками. «Это может смотреться модно и в вашем представлении быть идеальным сочетанием комфорта, но на деле это выглядит неряшливо», — пояснил он.

В ноябре прошлого года стилистка Мария Шеди перечислила визуально старящие цвета в одежде.