Суд наказал россиянина за раздачу исламской газеты

В Курске суд оштрафовал мужчину на пять тысяч рублей за раздачу исламской газеты

В Курске суд наказал россиянина за раздачу исламской духовно-просветительской газеты. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судебной системы Курской области в Telegram.

Как следует из материалов суда, в декабре 2024 года 27-летний мужчина, не имея полномочий, раздавал мусульманскую газету «АС-САЛАМ» в районе жилого дома на улице Ленина в Курске, «чем пропагандировал религиозное движение "ИСЛАМ"». В результате россиянина признали виновным по административной статье о незаконной миссионерской деятельности и оштрафовали на пять тысяч рублей.

В пресс-службе судов Курской области добавили, что в законную силу постановление пока не вступило.

Ранее муфтий Альбир хазрат Крганов призвал не «мешать одной ложкой» мусульман России с мигрантами. Он подчеркнул, что важно сохранять внутри страны построенный на взаимопонимании диалог между различными религиями. При этом представитель духовенства отметил, что в последнее время наблюдает тенденции, вызывающие беспокойство.