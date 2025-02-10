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08:50, 10 февраля 2025Экономика

Трамп решил прекратить выпуск некоторых монет

Трамп: США отказываются от одноцентовых монет ради экономии
Кирилл Луцюк

Фото: Hannah Beier / Reuters

В США прекратится выпуск одноцентовых монет (пенни). Соответствующее решение принял глава Белого дома Дональд Трамп, написав об этом в социальной сети Truth Social. Главу государства процитировало Bloomberg.

Принятое решение Трамп обосновал высокой стоимостью этих монет.

«Соединенные Штаты слишком долго чеканили пенни, которые буквально стоили нам больше 2 центов. Это так расточительно!», — написал Трамп.

Издание напомнило, что попытки ликвидировать пенни предпринимались десятилетиями. Так в отчете за прошлый год монетный двор США признал, что производство пенни подорожало по сравнению с 2023 годом на 20 процентов и дошло до 3,7 цента.

Ранее Трамп заявил, что его страна теряет триллионы долларов из-за незаконного и неэффективного расходования финансовых средств государственными структурами. Последние, по его словам, поражены масштабной коррупцией. Колоссальные суммы тратятся впустую и порой незаконно.

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