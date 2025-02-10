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12:29, 10 февраля 2025Мир

В Кремле призвали набраться терпения на фоне планов Трампа по Газе

Песков: Кремль не знает деталей плана Трампа по Газе, надо набраться терпения
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)
Дмитрий Песков

Дмитрий Песков. Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Кремль не знает деталей плана президента США Дональда Трампа относительно сектора Газа, на этом фоне надо набраться терпения. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Деталей мы пока с вами не знаем, поэтому надо набраться терпения», — отметил официальный представитель Кремля.

Он уточнил, что по поводу намерений Трампа «вопросов возникает очень много». В частности, в Газе проживают 1,2 миллиона жителей, которым было обещано государственное решение палестинского вопроса соответствующими резолюциями Совбеза ООН.

В начале февраля Трамп выразил готовность США взять сектор Газа под контроль, очистить его от неразорвавшихся бомб и другого оружия, выровнять территорию. Он также предложил переселить жителей анклава в Египет и Иорданию.

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