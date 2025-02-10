В Кремле призвали набраться терпения на фоне планов Трампа по Газе

Кремль не знает деталей плана президента США Дональда Трампа относительно сектора Газа, на этом фоне надо набраться терпения. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает РИА Новости.
«Деталей мы пока с вами не знаем, поэтому надо набраться терпения», — отметил официальный представитель Кремля.
Он уточнил, что по поводу намерений Трампа «вопросов возникает очень много». В частности, в Газе проживают 1,2 миллиона жителей, которым было обещано государственное решение палестинского вопроса соответствующими резолюциями Совбеза ООН.
В начале февраля Трамп выразил готовность США взять сектор Газа под контроль, очистить его от неразорвавшихся бомб и другого оружия, выровнять территорию. Он также предложил переселить жителей анклава в Египет и Иорданию.