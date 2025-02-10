В МИД назвали возможную основу для переговоров по Украине

Замглавы МИД РФ Галузин допустил переговоры на основе наработок 2022 года

Замглавы МИД России Михаил Галузин рассказал, что может лечь в основу будущих переговоров по Украине. Его слова приводит РИА Новости.

Галузин допустил, что основой переговоров станут наработки 2022 года.

«Основой для будущих договоренностей могут стать наработки переговоров 2022 года, касающиеся нейтрального внеблокового безъядерного статуса Украины, ее демилитаризации и денацификации, неразмещения на ее территории иностранных баз и войск, разумеется, при учете реалий "на земле" и позиций, озвученных президентом Владимиром Путиным в июне 2024 года», — уточнил он.

Ранее Галузин отреагировал на заявления о переговорах, звучащие на Западе и Украине. По его мнению, западным странам и Киеву следует искоренить первопричины кризиса и признать новые реалии.