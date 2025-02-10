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16:45, 10 февраля 2025Бывший СССР

В одиночку остановивший грузинскую колонну в Южной Осетии солдат погиб в зоне СВО

Солдат Ибрашев, в 2008 году остановивший грузинскую колонну, погиб в зоне СВО
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)
Тасболат Ибрашев (в центре)

Тасболат Ибрашев (в центре). Фото: Darko Bandic / AP

Российский солдат Тасболат Ибрашев, в 2008 году в одиночку остановивший грузинскую колонну в Южной Осетии, погиб в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Об этом сообщила пресс-служба президента Южной Осетии Алана Гаглоева.

«Тасболат Ибрашев — герой, чье имя навсегда вписано в историю Южной Осетии. Проявив беспримерное мужество и самоотверженность, он в ходе боевых действий в Южной Осетии в 2008 году с пулеметом в руках преградил путь целой грузинской военной колонне», — говорится в сообщении.

Осетинский лидер также выразил глубокие соболезнования в связи с гибелью военнослужащего его родным. Он подчеркнул, что светлая память о Ибрашеве и его подвиге «навсегда останется в сердцах осетинского народа».

В августе 2008 года в ходе конфликта в Южной Осетии Тасболат Ибрашев в одиночку остановил колонну грузинской пехоты. Долгое время его имя было неизвестно, однако в 2019 году его удалось найти депутату Госдумы от Бурятии Алдару Дамдинову. Впоследствии Ибрашева наградили медалью «За службу на страже мира в Южной Осетии».

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