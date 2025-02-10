В России назвали проявлением здравого смысла призыв Маска закрыть «Голос Америки»

Пушков: Маск проявил здравый смысл, призвав закрыть «Голос Америки»

Член Совета Федерации Алексей Пушков в Telegram-канале назвал проявлением здравого смысла призыв бизнесмена Илона Маска закрыть «Голос Америки» (внесена Минюстом в реестр иноагентов) и «Радио Свобода» (внесена Минюстом в реестр иноагентов).

По словам сенатора, миллиардер демонстрирует новое мышление. Он добавил, что давно не слышал настолько исчерпывающей формулировки.

«У этого парня точно есть мощное чувство здравого смысла помноженное на чувство юмора», — дал оценку Пушков.

Илон Маск призвал закрыть радиостанции, отметив, что их содержат за счет американских налогоплательщиков, и ежегодно на них уходит миллиард долларов «из карманов американцев». «Европа теперь свободна, если не считать удушающей бюрократии. Никто их больше не слушает», — заявил предприниматель.