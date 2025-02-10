Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
01:19, 10 февраля 2025Россия

В России назвали проявлением здравого смысла призыв Маска закрыть «Голос Америки»

Пушков: Маск проявил здравый смысл, призвав закрыть «Голос Америки»
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
Алексей Пушков

Алексей Пушков. Фото: Federation Council of Russia / Globallookpress.com

Член Совета Федерации Алексей Пушков в Telegram-канале назвал проявлением здравого смысла призыв бизнесмена Илона Маска закрыть «Голос Америки» (внесена Минюстом в реестр иноагентов) и «Радио Свобода» (внесена Минюстом в реестр иноагентов).

По словам сенатора, миллиардер демонстрирует новое мышление. Он добавил, что давно не слышал настолько исчерпывающей формулировки.

«У этого парня точно есть мощное чувство здравого смысла помноженное на чувство юмора», — дал оценку Пушков.

Илон Маск призвал закрыть радиостанции, отметив, что их содержат за счет американских налогоплательщиков, и ежегодно на них уходит миллиард долларов «из карманов американцев». «Европа теперь свободна, если не считать удушающей бюрократии. Никто их больше не слушает», — заявил предприниматель.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Ведется много деликатных переговоров». Советник Трампа ответил на вопрос о беседе с Путиным

      Шольц высказался о вступлении Украины в НАТО

      В Госдуме предложили провести повторный экзамен на знание языка для мигрантов

      Шольц призвал Запад помочь Украине создать сильную армию

      Противник Шольца на выборах канцлера призвал дать Киеву дальнобойные ракеты Taurus

      В России назвали проявлением здравого смысла призыв Маска закрыть «Голос Америки»

      Кандидат в канцлеры Германии призвал Украину вступить в Евросоюз

      Российские силы ПВО уничтожили три БПЛА над приграничным регионом

      Шольц призвал не допустить войны между Россией и НАТО

      Трамп отказался раскрыть подробности своего общения с Путиным

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше