В России оценили влияние Трампа на внешнюю политику ЕС

Дипломат Масленников: В ЕС царит растерянность из-за новой администрации Трампа

В Европейском союзе (ЕС) на данный момент растеряны перед лицом новой администрации Дональда Трампа в США. Об этом в интервью «Ленте.ру» рассказал директор Департамента европейских проблем Министерства иностранных дел (МИД) России Владислав Масленников.

«В Брюсселе и большинстве стран-членов ЕС царит растерянность перед лицом новой администрации Дональда Трампа. Усиливается страх остаться главным спонсором Украины», — оценил он влияние Трампа на внешнюю политику Евросоюза.

По словам дипломата, в ЕС опасаются новых тарифов со стороны США, а также сокращения американских расходов на оборону, из-за чего им самим придется увеличивать военный бюджет. Наконец, Евросоюз может оказаться под давлением из-за сдерживания КНР, которое также намерен предпринять Дональд Трамп: оно в свою очередь повлечет новые расходы для Европы, полагает Масленников.

Ранее в США заявили о намерении возложить гарантии безопасности по Украине на европейские страны. Об этом рассказал советник по нацбезопасности Майк Уолтц, подтвердив также курс Дональда Трампа на завершение украинского конфликта.