В России заочно осудили к 13 годам и 9 месяцам колонии латвийского наемника ВСУ

Суд заочно приговорил к 13 годам и 9 месяцам наемника ВСУ из Латвии Зигмарса

Верховный суд Донецкой народной республики заочно приговорил к 13 годам и 9 месяцам лишения свободы 44-летнего гражданина Латвии Рониса Зигмарса за участие в боевых действиях против России в составе Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре региона.

Мужчина признан виновным по статье 359 УК РФ («Участие наемника в вооруженном конфликте)». Суд установил, что Зигмарс с августа 2022 года по май 2024 года воевал в составе военизированного подразделения «Карпатская Сечь». Он прошел военную подготовку, обучился стратегии, тактике и способам ведения боя в условиях вооруженного конфликта. За свои услуги ему заплатили полтора миллиона рублей.

Зигмарс находится в международном розыске, поэтому суд над ним состоялся в его отсутствие.

20 января суд заочно приговорил к 14 годам лишения свободы другого наемника «Карпатской Сечи» из Латвии Юриса Улманиса.