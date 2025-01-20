Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
13:06, 20 января 2025Силовые структуры

Воевавшего в «Карпатской Сечи» наемника из Латвии заочно приговорили к 14 годам

В ДНР дали срок воевавшему за Украину латвийскому наемнику Улманису
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

В Донецкой народной республике (ДНР) к 14 годам колонии заочно приговорен латвийский наемник Юрис Улманис, воевавший в составе украинского военизированного формирования Карпатская Сечь . Об этом в понедельник, 20 января, в своем Telegram-канале сообщает следственный комитет России (СКР).

По данным следствия, в 2022 году Улманис прибыл на Украину, где прошел военную подготовку и получил оружие, боеприпасы и обмундирование. С апреля по сентябрь 2022 года латвиец за деньги воевал на территории ДНР против российских военнослужащих. Следствием собран комплекс доказательств, подтверждающих участие Улманиса в боевых действиях. В их числе показания свидетелей из числа других наемников. Латвией объявлен в международный розыск.

Ранее сообщалось, что СК завершил следственные действия по делу британского наемника Андерсона о вторжении в Курск.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      В Китае казнили влетевшего в толпу людей водителя. Он убил 35 человек из-за развода с женой

      Зампред Госдумы высказался о будущем абортов в России

      Первая ракетка Росcии вылетела с Australian Open

      Один из фигурантов дела о теракте против российского генерала обжаловал арест

      Стало известно о возможном обнаружении тела женщины в машине актера Куценко

      Кристина Асмус заявила о наложенном на нее проклятии

      Россиян предупредили об угрожающей Краснодарскому краю опасности

      Воевавшего в «Карпатской Сечи» наемника из Латвии заочно приговорили к 14 годам

      Военный волонтер заявил о перекодировке сознания русских на Украине

      Кошка лишила хозяйку работы и годовой премии

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше