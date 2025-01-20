Воевавшего в «Карпатской Сечи» наемника из Латвии заочно приговорили к 14 годам

В ДНР дали срок воевавшему за Украину латвийскому наемнику Улманису

В Донецкой народной республике (ДНР) к 14 годам колонии заочно приговорен латвийский наемник Юрис Улманис, воевавший в составе украинского военизированного формирования Карпатская Сечь . Об этом в понедельник, 20 января, в своем Telegram-канале сообщает следственный комитет России (СКР).

По данным следствия, в 2022 году Улманис прибыл на Украину, где прошел военную подготовку и получил оружие, боеприпасы и обмундирование. С апреля по сентябрь 2022 года латвиец за деньги воевал на территории ДНР против российских военнослужащих. Следствием собран комплекс доказательств, подтверждающих участие Улманиса в боевых действиях. В их числе показания свидетелей из числа других наемников. Латвией объявлен в международный розыск.

Ранее сообщалось, что СК завершил следственные действия по делу британского наемника Андерсона о вторжении в Курск.