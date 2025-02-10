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19:53, 10 февраля 2025Силовые структуры

В российском регионе полицейские задержали двух закладчиков с килограммом наркотиков

В Пензе сотрудники полиции задержали двух закладчиков с килограммом наркотиков
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

В Пензе сотрудники полиции задержали двух закладчиков с килограммом наркотиков. Об этом в своем Telegram-канале сообщает «МВД Медиа».

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30, части 5 статьи 228.1 УК РФ.

По данным ведомства, злоумышленники по указанию куратора забрали оптовую партию наркотического вещества в столичном регионе, затем дома расфасовали и планировали реализовывать через закладки на территории области. После задержания на автозаправочной станции в Пензе в ходе личного досмотра у них под куртками было обнаружено 129 перемотанных изолентой свертков.

Экспертиза показала, что содержимым являлся мефедрон общим весом около килограмма.

Ранее сообщалось, что иностранца приговорили к 20 годам по делу о смертельном отравлении 10 человек наркотиками.

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