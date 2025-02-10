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06:30, 10 февраля 2025Россия

В российском регионе столкнулись автобус и лесовоз

Автобус и лесовоз столкнулись в Приморье, пострадали 14 человек
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Unsplash

В результате столкновения междугороднего автобуса с лесовозом в Чугуевском районе Приморья пострадали 14 человек. Об этом написала краевая полиция в Telegram-канале.

Известно, что на месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции. На данный момент временно ограничено движение транспорта по обеим полосам дороги.

Прокуратура Приморья сообщила, что ДТП произошло в 9 часов утра (02:00 по Москве) на шестом километре дороги «Уборка-Самарка-Ариадное». Предполагается, что у груженного лесовоза во время поворота занесло прицеп, а тот врезался в маршрутный автобус «Чугуевка-Заветное». По факту происшествия организована проверка.

Ранее автобус столкнулся с легковушкой в Москве. Отмечается, что в результате удара транспортные средства снесли столб.

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