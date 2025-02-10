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10:27, 10 февраля 2025Мир

В США уличили окружение Трампа во лжи об Украине

Макгрегор: Трампа окружают люди, сообщающие ложные данные об Украине
Елизавета Мытарева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Geoff Burke / Reuters

Президента США Дональда Трампа окружают люди, сообщающие ложные данные об Украине. Об этом заявил бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор в социальной сети Х.

«У Трампа внутренняя борьба. Он окружен теми, кто сообщают ему плохую информацию об Украине», — заявил Макгрегор.

По словам экс-советника Пентагона, президент США осознает нежелание его народа воевать с кем-либо.

Ранее профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен заявил, что Трампу следует признать поражение США в конфликте на Украине.

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