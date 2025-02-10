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13:19, 10 февраля 2025Ценности

В ЦУМе начали продавать гантели за 300 тысяч рублей

В ЦУМе начали продавать гантели бренда Prada за 300 тысяч рублей
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: ЦУМ

В Центральном универсальном магазине (ЦУМ) начали продавать гантели люксового бренда Prada за 300 тысяч рублей. Товар представлен на сайте универмага.

Согласно описанию, гантели весом в килограмм изготовлены из нержавеющей стали с сафьяновой кожаной отделкой. Спортивное снаряжение предлагается к покупке в футляре из непромокаемого материала Re-Nylon. Цена изделия составляет 300 тысяч рублей.

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Помимо названного товара, в ЦУМе также продаются гантели марки Loro Piana стоимостью 161,5 тысячи рублей. Однако они выставлены на продажу без чехла.

В январе в ЦУМе также принялись продавать лопаты Supreme за 57 тысяч рублей.

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