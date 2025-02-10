ВСУ массово атаковали российский регион

ВСУ атаковали четыре населенных пункта Белгородской области, ранен мирный житель

Вооруженные силы Украины (ВСУ) вновь ударили по Белгородской области. О массовой атаке рассказал губернатор Вячеслав Гладков в Telegram.

Атакованными оказались сразу четыре населенных пункта — села Кукуевка, Замостье, Нечаевка и Борисовка.

Пострадавший мужчина — водитель автомобиля, на который спикировал один из дронов. Он доставлен в районную больницу. Информация о последствиях налета беспилотников уточняется.

В ночь на 10 августа ВСУ атаковали Краснодар — один из крупнейших городов юга России. Известно по меньшей мере об одном сбитом беспилотнике, который спикировал на жилой дом. Пострадавших нет.