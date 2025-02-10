Россиянам дали пять советов по защите данных в сети

В Роскачестве посоветовали россиянам не подключаться к общественному Wi-Fi

Центр цифровой экспертизы Роскачества напомнил россиянам о пяти принципах безопасного поведения в интернете, которые помогут защитить личные данные и обезопасить себя от кибератак. С рекомендациями ознакомилась «Лента.ру».

Пользователям посоветовали использовать браузеры с функцией безопасного просмотра, а также отключить отслеживание исходящего трафика на сайтах, чтобы обеспечить безопасность данных и ограничить сбор информации о себе. Также стоит активировать автоматическую проверку безопасности сайтов и файлов, указали эксперты. Это позволит защитить данные от потенциальных угроз и снизит риск заражения устройства вредоносным программным обеспечением (ПО).

Чтобы избежать посещения подозрительных сайтов с вредоносным контентом, необходимо внимательно проверять адресную строку браузера, рассказали в организации. Кроме того, россиянам рекомендовали использовать режим инкогнито, чтобы не сохранялась история посещений. Не менее важно не забывать контролировать разрешения для сайтов и ограничивать доступ к данным, если они не требуются.

Еще одно важное правило — создавать надежные пароли. Чтобы легко запоминать их, можно использовать значимые слова и ассоциации и придумать схему: например, комбинировать названия книг, песен или фильмов. А чтобы сделать пароль сложным — присвоить каждому ресурсу уровень значимости и порядковый номер внутри группы и добавить специальный символ. Для большей безопасности стоит дополнительно активировать двухфакторную аутентификацию, которая поможет защитить устройство в случае, если хакеры украдут пароль.

Россиянам также рекомендовали регулярно сохранять резервные копии файлов в облачных хранилищах. По словам экспертов, это поможет минимизировать потери в случае атаки или потери данных.

Пятое правило — не подключаться к незащищенным сетям Wi-Fi в общественных местах, например, кафе или торговых центрах. Дело в том, что при подсоединении существует риск взлома ноутбука или мобильного устройства. Злоумышленники могут получить доступ к электронным письмам, украсть пароли и даже завладеть логинами от учетных записей, предупредили эксперты.

Ранее эксперт по информационной безопасности, замгендиректора Staffcop Юрий Драченин предостерег россиян от авторизации через ботов в Telegram. Он пояснил, что таким образом мошенники крадут аккаунты.

