Женщина пожаловалась на боль от постоянных оргазмов врачам и узнала о редкой болезни

Женщина по имени Эмили МакМэхон девять лет страдает от постоянных оргазмов, приносящих ей жуткую боль, и боится заниматься сексом. О ее редкой болезни пишет Daily Mirror.

Как рассказывает 36-летняя МакМэхон, в 2014 году она начала периодически испытывать жгучую боль в паху и заметила, что сталкивается с неконтролируемыми оргазмами пять раз в день. Женщина пожаловалась на это врачу, и тот предположил, что у нее развилась киста. Однако обследование показало, что у МакМэхон поврежден нерв, отвечающий за сексуальное возбуждение. Благодаря этому она узнала о своем диагнозе — расстройстве постоянного генитального возбуждения. У женщин с этим расстройством наблюдается усиленная влагалищная секреция без какого-либо желания интимной близости.

По словам МакМэхон, эта болезнь мешает ей жить. Она объяснила, что из-за расстройства она может испытывать оргазмы в любом месте, например, автобусе и торговом центре. Сексуальное возбуждение бывает настолько сильным, что ее штаны в районе промежности промокают насквозь. По словам МакМэхон, когда такое происходит, она всегда ловит на себе осуждающие взгляды. «Я выгляжу так, будто помочилась», — объяснила она.

По мнению женщины, ее семья не понимает всей тяжести ее положения. Они просто советуют ей мастурбировать. МакМэхон призналась, что расстройство делает секс очень болезненным. Уже два года она состоит в отношениях на расстоянии с 38-летним Эндрю. Мужчина знает о ее состоянии все и принимает такой, какая она есть.

МакМэхон объяснила, что ей может помочь удаление поврежденного нерва. Однако подобные операции проводят только в США, куда она пока не может поехать. «Я не хочу ничего, лишь вылечиться и больше не сталкиваться с издевательствами и осуждениями», — посетовала она.

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