Женщина зашла в магазин за покупками и вышла в зловонной жиже

Британку окатило экскрементами после того, как она зашла в магазин за покупками

Жительница Великобритании пошла в магазин за покупками, и над ее головой прорвало канализационную трубу. Об этом пишет Daily Mirror.

Женщина из города Дарем зашла в сетевой продуктовый магазин Marks and Spencer в торговом центре. Однако прежде чем она успела оплатить покупки, прямо над ней прорвало трубу. Британку окатило экскрементами и грязной водой. Несмотря на зловонную жижу на полу, магазин не стали закрывать. Вместо этого администрация огородила пострадавшие секции.

«Из канализационной трубы прямо на нее вылилось большое количество человеческих испражнений и туалетной воды, она целиком промокла. Мне так жаль эту бедную женщину. Я очень надеюсь, что она не пострадала и не заболела. [...] Запах был ужасный, и я ушла вскоре после того, как сделала покупки. Я не могу поверить, что они оставили магазин открытым для людей, покупающих еду, с таким количеством человеческих отходов на полу и этой бедной женщиной», — сказала одна из свидетельниц происшествия.

Известно, что магазин оплатил все покупки пострадавшей, а также химчистку для одежды, в которой она была.

Ранее сообщалось, что в графстве Оксфордшир, Англия, неизвестные проникли на склад уличных туалетов и разорили его на 12 тысяч фунтов стерлингов (1,5 миллиона рублей). Мужчины украли туалетные кабинки, химикаты и трубы.

