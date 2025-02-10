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17:38, 10 февраля 2025Из жизни

Женщина зашла в магазин за покупками и вышла в зловонной жиже

Британку окатило экскрементами после того, как она зашла в магазин за покупками
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: Michaelvbg / Shutterstock / Fotodom

Жительница Великобритании пошла в магазин за покупками, и над ее головой прорвало канализационную трубу. Об этом пишет Daily Mirror.

Женщина из города Дарем зашла в сетевой продуктовый магазин Marks and Spencer в торговом центре. Однако прежде чем она успела оплатить покупки, прямо над ней прорвало трубу. Британку окатило экскрементами и грязной водой. Несмотря на зловонную жижу на полу, магазин не стали закрывать. Вместо этого администрация огородила пострадавшие секции.

«Из канализационной трубы прямо на нее вылилось большое количество человеческих испражнений и туалетной воды, она целиком промокла. Мне так жаль эту бедную женщину. Я очень надеюсь, что она не пострадала и не заболела. [...] Запах был ужасный, и я ушла вскоре после того, как сделала покупки. Я не могу поверить, что они оставили магазин открытым для людей, покупающих еду, с таким количеством человеческих отходов на полу и этой бедной женщиной», — сказала одна из свидетельниц происшествия.

Известно, что магазин оплатил все покупки пострадавшей, а также химчистку для одежды, в которой она была.

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