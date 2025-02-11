58-летняя Синди Кроуфорд опубликовала фото в коротких шортах

58-летняя модель Синди Кроуфорд снялась в коротких джинсовых шортах

Американская супермодель Синди Кроуфорд снялась в откровенном наряде. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), насчитывающей 8,2 миллиона подписчиков.

58-летняя манекенщица позировала на размещенном фото в полный рост на фоне панорамного окна, в котором отражались море и пальмы. Она предстала перед камерой в облегающем белом топе с П-образным вырезом, коротких джинсовых шортах голубого цвета и без обуви.

В то же время знаменитость распустила волосы, надела золотистую цепочку на шею и взяла в руки банку Pepsi.

В ноябре 2024 года Синди Кроуфорд также показала внешность без макияжа.