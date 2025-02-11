Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
09:36, 11 февраля 2025Ценности

58-летняя Синди Кроуфорд опубликовала фото в коротких шортах

58-летняя модель Синди Кроуфорд снялась в коротких джинсовых шортах
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)
Синди Кроуфорд

Синди Кроуфорд. Фото: @cindycrawford

Американская супермодель Синди Кроуфорд снялась в откровенном наряде. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), насчитывающей 8,2 миллиона подписчиков.

58-летняя манекенщица позировала на размещенном фото в полный рост на фоне панорамного окна, в котором отражались море и пальмы. Она предстала перед камерой в облегающем белом топе с П-образным вырезом, коротких джинсовых шортах голубого цвета и без обуви.

В то же время знаменитость распустила волосы, надела золотистую цепочку на шею и взяла в руки банку Pepsi.

В ноябре 2024 года Синди Кроуфорд также показала внешность без макияжа.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      На Украине началась вторая волна массированных ракетных ударов по военным объектам

      Стало известно о форсировании российскими военными реки в Курской области

      В ДНР рассказали о тактическом значении успехов под Дзержинском и Часовым Яром

      58-летняя Синди Кроуфорд опубликовала фото в коротких шортах

      Создатель The Sims назвал скрытый замысел игры

      Суперкомпьютер назвал фаворита Лиги чемпионов

      Кардиолог назвал лучшие блюда для здоровья сердца

      Находящийся в СИЗО за нападение российский рок-музыкант обжаловал продление ареста

      В работе TikTok произошел сбой

      Польша подняла авиацию из-за якобы действий России на Украине

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше