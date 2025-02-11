Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
22:20, 11 февраля 2025Интернет и СМИ

Администрация Трампа задумала ввести санкции против мэра украинского города

WM: США могут ввести санкции против мэра Одессы Труханова за связь с криминалом
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Денис Петров / РИА Новости

Администрация президента США Дональда Трампа задумалась над тем, чтобы ввести санкции против мэра Одессы Геннадия Труханова. Об этом, ссылаясь на собственные источники, близкие к окружению американского лидера, пишет Washington Mail (WM).

«Администрация... Трампа рассматривает введение санкций против мэра Одессы Геннадия Труханова», — указано в материале.

По словам источников, власти США беспокоятся из-за того, что Труханова подозревают в связи с криминальной группировкой из Одессы, кроме того, ему принадлежит большое количество акций в четырех офшорных фирмах, зарегистрированных в Британских «налоговых гаванях».

Издание отмечает, что основной причиной, по которой администрация Трампа может принять решение в пользу санкций против Труханова, станет якобы наличие у него гражданства РФ. Неназванные дипломатические источники уточнили, что решение об этом пока не принято, но вопрос «стоит на повестке для Вашингтона».

В случае, если ограничения буду введены, это оставит глубокий след на политической карьере и будущем мэра Одессы, подчеркивается в статье. Кроме того, это может негативно сказаться на сотрудничестве украинского города с американскими партнерами.

Ранее турецкий аналитик Умит Назми Хазыр призвал россиян не ждать скорой отмены санкций. По его словам, Дональду Трампу не по силам сделать такой шаг самостоятельно, ему нужно будет заручиться поддержкой Конгресса США.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Россия освободила осужденного за наркотики американца. Его вывезли из Москвы после тайных переговоров со спецпосланником Трампа

      В США мужчине по ошибке ампутировали руки и ноги

      В Федерации фигурного катания оценили невозвращение Валиевой отнятых у нее медалей

      В Литве назвали причины подорожания электроэнергии

      ХАМАС ответило на угрозы Трампа

      Администрация Трампа задумала ввести санкции против мэра украинского города

      США назвали возвращение Фогеля хорошим знаком на пути к завершению конфликта на Украине

      Директор Эрмитажа назвал Петербург Москвой

      В Турции задержали выбросившую ребенка в море женщину

      Трамп пообещал «правильные» шаги в отношении Газы

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше