Администрация Трампа задумала ввести санкции против мэра украинского города

WM: США могут ввести санкции против мэра Одессы Труханова за связь с криминалом

Администрация президента США Дональда Трампа задумалась над тем, чтобы ввести санкции против мэра Одессы Геннадия Труханова. Об этом, ссылаясь на собственные источники, близкие к окружению американского лидера, пишет Washington Mail (WM).

«Администрация... Трампа рассматривает введение санкций против мэра Одессы Геннадия Труханова», — указано в материале.

По словам источников, власти США беспокоятся из-за того, что Труханова подозревают в связи с криминальной группировкой из Одессы, кроме того, ему принадлежит большое количество акций в четырех офшорных фирмах, зарегистрированных в Британских «налоговых гаванях».

Издание отмечает, что основной причиной, по которой администрация Трампа может принять решение в пользу санкций против Труханова, станет якобы наличие у него гражданства РФ. Неназванные дипломатические источники уточнили, что решение об этом пока не принято, но вопрос «стоит на повестке для Вашингтона».

В случае, если ограничения буду введены, это оставит глубокий след на политической карьере и будущем мэра Одессы, подчеркивается в статье. Кроме того, это может негативно сказаться на сотрудничестве украинского города с американскими партнерами.

Ранее турецкий аналитик Умит Назми Хазыр призвал россиян не ждать скорой отмены санкций. По его словам, Дональду Трампу не по силам сделать такой шаг самостоятельно, ему нужно будет заручиться поддержкой Конгресса США.