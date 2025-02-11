Актрисе фильма «Обыкновенное чудо» понадобилась экстренная помощь врачей

Shot: Актрисе Екатерине Васильевой понадобилась помощь врачей из-за панкреатита

Советской и российской актрисе театра и кино Екатерине Васильевой понадобилась экстренная помощь врачей. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным источника, у народной артистки РСФСР обострился панкреатит. Отмечается, что она вызвала скорую в свою московскую квартиру. Васильева пожаловалась на боли в животе. «При осмотре у нее диагностировали воспаление поджелудочной железы», — говорится в сообщении. Артистка приняла решение лечиться на дому, уточняет канал.

Екатерина Васильева снялась более чем в 200 фильмах. Среди самых известных лент — «Обыкновенное чудо», «Экипаж», «Соломенная шляпка», «Бумбараш» и «Чародеи». В 2021 году актриса приняла монашеский постриг.