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13:50, 11 февраля 2025Силовые структуры

Бывшего директора калининградского порта осудят за выплату фиктивных зарплат

В Калининграде осудят экс-директора морского порта за выплату фиктивных зарплат
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Вова Жабриков / ТАСС

В Калининграде перед судом предстанет бывший директор морского торгового порта, который необоснованно выписал себе около 6 миллионов рублей премий и выплатил более 23 миллионов рублей в качестве зарплат фиктивным работникам. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Калининградском областном суде.

Заседание назначено на 14 февраля.

По версии следствия, в период с сентября 2023 года по март 2024-го обвиняемый, занимая должность гендиректора компании, продолжал выплачивать зарплату своим родственникам, которые фактически не работали. Кроме того, он выписывал себе необоснованные премии.

Своими действиями злоумышленник причинил ущерб компании в размере около 30 миллионов рублей. В отношении него возбуждено уголовное дело по статьям 285 («Злоупотребление должностными полномочиями») и 160 («Присвоение или растрата») УК РФ.

Ранее следователи возбудили уголовное дело в отношении сотрудника СИЗО-5 в Перми, который выписывал повышенные премии подчиненным и забирал часть денег себе.

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