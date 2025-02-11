Доктор Мясников описал прием популярного препарата словами «брать взаймы у дьявола»

Врач Мясников призвал использовать сосудосуживающие капли не более 3-5 дней

Врач и телеведущий Александр Мясников призвал россиян не злоупотреблять сосудосуживающими каплями при лечении насморка. В эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» он описал прием этого популярного препарата словами «брать взаймы у дьявола». Выпуск доступен на платформе «Смотрим».

Одна из участниц программы пожаловалась доктору, что всегда испытывала сложности из-за заложенности носа и использовала для лечения в том числе сосудосуживающие капли. Она добавила, что врачи посоветовали ей сделать операцию, так как ее слизистая сильно пострадала из-за интенсивного вмешательства.

«Про это точно сказано: "Брать взаймы у дьявола". Вы капаете, да, вам легче. Но через три дня к вам придет [дьявол], скажет: "Твоя подпись?"» — порассуждал Мясников, говоря о сосудосуживающих каплях. Он заявил, что этот препарат следует принимать не более 3-5 дней.

Ранее Мясников предупреждал россиян об опасности капель для носа. Он сравнил лечение сосудосуживающими с употреблением наркотиков.