Доктор Мясников предупредил об опасности капель для носа

Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал об опасности сосудосуживающих капель при насморке. В эфире программы «Доктор Мясников» на телеканале «Россия 1» специалист предупредил, что длительное применение этих лекарств чревато зависимостью. Он также назвал другие медикаменты, способные вызвать заложенность носа. Выпуск программы доступен на YouTube.

«Вы капаете [капли в нос], и вам помогает, а ведь что происходит? Вы себя подсаживаете быстрее, чем на наркотики», — заявил Мясников. Как отметил специалист, после окончания действия капель заложенность носа возвращается, причем в более тяжелой форме. В связи с этим некоторые пациенты снова прибегают к подобным лекарствам, и таким образом возникает зависимость.

«Это называется медикаментозный ринит, это вызывает серьезные проблемы, потому что потом уже надо принимать гормоны, надо принимать специальное лечение на протяжении недель», — добавил врач. Он напомнил, что сосудосуживающие капли следует использовать не более трех-пяти дней подряд.

Мясников также перечислил лекарства, способные вызывать ощущение заложенности носа. В список вошло средство для лечения эректильной дисфункции силденафил, эстроген, препараты при гипертонии эналаприл, каптоприл, лизиноприл, метопролол и нифедипин. «Некоторые противовоспалительные лекарства, те же ибупрофен и диклофенак, могут вызывать такую же заложенность носа», — подчеркнул специалист.

Помимо того, по словам телеведущего, заложенность носа может появляться при хронических заболеваниях. К таким состояниям Мясников отнес, в частности, гастроэзофагеальный рефлюкс, болезни щитовидной железы и саркоидоз.

Ранее Александр Мясников также назвал другое опасное последствие сосудосуживающих капель. Как предупредил доктор, такие лекарства могут негативно влиять на сердце и почки.