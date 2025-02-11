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17:55, 11 февраля 2025Среда обитания

На курорте Сбера отпраздновали алтайский Новый год

На курорте «Манжерок» отпраздновали алтайский Новый год Чагаа-Байрам
Александра Качан (Редактор)

Фото предоставлено пресс-службой курорта «Манжерок»

На курорте Сбера «Манжерок» отметили алтайский Новый год Чагаа-Байрам. Праздник посетили более 10 тысяч гостей. Об этом сообщили в пресс-службе курорта.

Праздник продолжался два дня, на протяжении которых гостей развлекали творческие коллективы из Горно-Алтайска, Онгудайского, Усть-Канского и Шебалинского районов. Отдыхающим предложили посетить интерактивные лекции о быте, культуре и мировоззрении коренного народа, а также примерить национальные костюмы и самостоятельно изготовить традиционные обереги.

Местные жители отметили значимость подобного события. «Очень важно, что современный курорт проводит национальный праздник, и мы можем здесь представить наш алтайский народ и показать, как мы живем, через музыку, колоритные костюмы, национальные игры и местную кухню», — заявила участница фольклорного ансамбля «Эҥир Jылдыс» из Онгудайского района Ирина Сарбашева.

Впервые на курорте открылись музыкальные кабинки, предоставившие гостям возможность послушать живое исполнение горлового пения и задать вопросы о технике исполнителям. Посетители также смогли попробовать блюда алтайской кухни и посмотреть фильмы про Алтай.

«Очень запомнилось посещение юрты. Была шикарная лекция, где доступно рассказали про традиции и обряды. Мы также познакомились с национальной кухней. Многое для себя открыли», — отметила Мария из Санкт-Петербурга.

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