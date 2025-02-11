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08:06, 11 февраля 2025Россия

На российском заводе по производству газировки прогремел взрыв

В Новосибирске произошел взрыв на заводе по производству газировки
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: ГУ МЧС России по Новосибирской области

Взрыв прогремел на заводе по производству газированных напитков в Новосибирске. Об этом сообщило управление МЧС России по Новосибирской области на своем сайте.

«По уточненной информации, произошла разгерметизация емкости для брожения в помещении завода по производству газированных напитков. В результате происшествия обрушилась часть кровли», — говорится в сообщении.

Там уточняется, что кровля обрушилась на площади 150 квадратных метров, также на площади 70 квадратных метров рухнула часть стены. Администрация производственного предприятия решает вопрос о необходимости привлечения тяжелой техники для разбора завалов.

Ранее взрыв произошел на предприятии в Белогорске Амурской области. Под завалами оказался один человек, взрыв мог произойти из-за нарушений технологического процесса.

ЖЗЛ
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