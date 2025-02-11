Депутат ван Мейерен: Военная помощь не поможет закончить конфликт на Украине

Военная помощь Украине со стороны стран Запада бесполезна, так как она не поможет закончить вооруженный конфликт. Об этом заявил депутат нидерландской правой партии «Форум за демократию» (FvD) Гидеон ван Мейерен, передает РИА Новости.

«В последнее время у меня есть ощущение, что все больше людей начинают понимать, что мы должны сосредоточиться на переговорах, чтобы положить конец конфликту [на Украине]. Однако его невозможно закончить отправкой оружия», — рассказал политик.

Ван Мейерен также призвал страны Североатлантического альянса отказаться от поставок оружия, так как они приводят к жертвам среди гражданского населения.

Ранее ван Мейерен заявил, что Украина не должна вступать и быть частью ни НАТО, ни Европейского союза (ЕС). По его словам, президент США Дональд Трамп при мирном урегулировании конфликта будет выступать за нейтральный статус Киева, а не его членство в каком-либо из двух объединений.