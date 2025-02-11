В Госдуме высказались об удобстве нового условия выдачи кредитов

Депутат Делягин: Период охлаждения при кредитах — цена безопасности

Период охлаждения по потребительским кредитам (выдача суммы с отсрочкой и проверками), который должен защитить граждан от действий под влиянием мошенников, — это неудобство, но это цена безопасности, заявил зампредседателя комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин. Так в разговоре с «Лентой.ру» депутат высказался о принятом Госдумой во втором и третьем чтениях новом условии выдачи займа.

«Это будет затруднение жизненное. Это не означает, что вам четыре часа нужно будет торчать в банке. Просто вы подали заявку, вам ее одобрили, но деньги на счет придут через четыре часа, не раньше. Это неудобство, конечно, но не фатальное неудобство. Мы просто очень сильно избалованы цифровизацией», — объяснил Делягин.

К сожалению, это неудобство, но это цена безопасности. Ремень у автомобиля тоже очень неудобная штука, но люди, которые им не пользуются, помимо штрафов, рискуют жизнью. Любая вещь, которая обеспечивает безопасность, она создает неудобства Михаил Делягин зампредседателя комитета Госдумы по экономической политике

Ранее депутаты Госдумы приняли во втором и третьем чтениях закон о введении так называемого периода охлаждения по потребительским кредитам, который должен защитить граждан от импульсивных действий под влиянием мошенников. Законопроект обязывает кредитные и микрофинансовые организации (МФО) выдавать займы с отсрочкой и проверками. Если таковые не были проведены и клиент, как покажет дальнейшая проверка, стал жертвой, то кредит можно не возвращать.

Охлаждение предусматривает, что кредиты на сумму от 50 тысяч до 200 тысяч рублей станут выдавать с отсрочкой не менее четырех часов, а если сумма больше, то получить деньги можно будет не ране чем через двое суток. Кроме того, на новую цифровую карту зачислить более 50 тысяч рублей можно будет не ранее чем через 48 часов после ее выпуска.

