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19:10, 11 февраля 2025Бывший СССР

Политолог объяснил подготовку Украиной покушений на российских оппозиционеров за границей

Политолог Журавлев: Украина хочет очернить Россию перед переговорами
Анастасия Волова (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Нина Зотина / РИА Новости

Директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлёв в беседе с «Абзацем» объяснил подготовку украинскими спецслужбами покушений на российских оппозиционеров за границей. По его словам, это делается для очернения России перед возможными переговорами.

«Убийство несистемной оппозиции украинским спецслужбам необходимо только для того, чтобы перед самым началом переговорного процесса очернить Россию», — заявил политолог.

Эксперт добавил, что когда оппозиционные силы были для них полезны, их никто не трогал. Сейчас же, по мнению Журавлева, Киев намерен сорвать переговоры, поэтому решился на такую провокацию.

Ранее Служба внешней разведки России сообщила, что Киев готовит нападения на живущих на Западе оппозиционеров из России. По данным ведомства, целью также могут стать проживающие за рубежом российские бизнесмены, бежавшие от закона.

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