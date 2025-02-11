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14:59, 11 февраля 2025Силовые структуры

В СВР заявили о подготовке Киевом нападений на живущих на Западе оппозиционеров из России

СВР: Киев готовит нападения на живущих на Западе оппозиционеров из России
Варвара Митина (редактор)

Фото: Глеб Гаранич / Reuters

Киев готовит нападения на живущих на Западе оппозиционеров из России. Об этом сообщает Служба внешней разведки России, пишет РИА Новости

Целью также могут стать проживающие за рубежом бизнесмены, которые бежали от российского закона. Исполнителями хотели привлекать выходцев из государств Азии и Ближнего Востока, которым планировалось платить до 20 тысяч долларов. В случае ареста предлагалось возлагать ответственность на российские спецслужбы.

Ранее сообщалось, что спецслужбы Украины планируют устроить серию антироссийских провокаций при поддержке кураторов с Запада.

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