СВР: Спецслужбы Украины планируют устроить антироссийские провокации

Спецслужбы Украины планируют устроить серию антироссийских провокаций при поддержке кураторов с Запада. Об этом заявили в Службе внешней разведке (СВР) России, передает ТАСС.

В частности, как отмечает СВР, планируется подорвать минами российского производства иностранное судно в Балтийском море и возложить ответственность на Россию за это.

Подобные действия, как заявили в ведомстве, могут подтолкнуть НАТО к решению закрыть России выход в акваторию Балтики.

Ранее в СВР заявили, что голод на Украине не был рукотворным, и об этом есть документы. Голод 1930-х годов на Украине является ключевым событием в исторической памяти современной Украины. Там его называют намеренным.