Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
14:49, 11 февраля 2025Бывший СССР

В СВР рассказали о плане Украины подстроить подрыв судна

СВР: Спецслужбы Украины планируют устроить антироссийские провокации
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Arnd Wiegmann / Reuters

Спецслужбы Украины планируют устроить серию антироссийских провокаций при поддержке кураторов с Запада. Об этом заявили в Службе внешней разведке (СВР) России, передает ТАСС.

В частности, как отмечает СВР, планируется подорвать минами российского производства иностранное судно в Балтийском море и возложить ответственность на Россию за это.

Подобные действия, как заявили в ведомстве, могут подтолкнуть НАТО к решению закрыть России выход в акваторию Балтики.

Ранее в СВР заявили, что голод на Украине не был рукотворным, и об этом есть документы. Голод 1930-х годов на Украине является ключевым событием в исторической памяти современной Украины. Там его называют намеренным.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      ВСУ могут готовить генеральное сражение на одном из направлений. Что об этом известно?

      Россиянина приговорили к 11 годам колонии за расправу над матерью и кражу

      Рада поддержала законопроект о покупке российского реактора для украинской АЭС

      На радаре самолета с россиянами на борту появилось множество неопознанных меток

      Часть россиян предупредили о сильных морозах и снегопадах

      В Крыму напомнили Трампу о прежнем названии Украины

      Украинцы стали лидерами по числу совершенных преступлений в Польше

      Губерниев получил удостоверение советника министра спорта России

      В Ереване заявили об ожидании Армении в ЕС

      Российский актер в пиджаке на голое тело посетил премьеру хитового американского сериала

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше