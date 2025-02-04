Директор СВР Нарышкин: Голод на Украине не был рукотворным

Голод на Украине не был рукотворным, и об этом есть документы. С таким заявлением выступил директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин, передает РИА Новости.

«Разумеется, никаким рукотворным голодом события 1932-1933 годов являться не могли», — заявил он. По его словам, этот миф создан украинскими националистами в период Холодной войны. Его же подхватили тогда власти США и Великобритании.

По его словам, сейчас этот нарратив используется нынешними Киевскими властями. Голод 1930-х годов на Украине является ключевым событием в исторической памяти современной Украины. Там его называют намеренным.

В декабре 2024 года в Великобритании власти отказались признавать голод на Украине «голодомором». По их словам, у Лондона есть давняя позиция по этому вопросу.