Популярный российский юморист заявил о ненужности КВН

Комик Омар Алибутаев заявил, что начинающему артисту больше не нужен КВН

Начинающим российским артистам больше не нужен КВН, поскольку сегодня у них есть много других возможностей для продвижения. Такое мнение в подкасте на YouTube-канале «Спешл» выразил популярный юморист и актер, бывший участник «Клуба веселых и находчивых» Омар Алибутаев.

«Уже действительно КВН не нужен дилетанту, начинающему человеку, чтобы вырваться в народ», — заявил комик. По словам Алибутаева, сейчас человек, который хочет стать известным, может добиться славы благодаря соцсетям или с помощью альтернативных способов.

Ведущая подкаста Оксана Мафагел согласилась с юмористом. Она также отметила, что в прошлом «Клуб веселых и находчивых» зачастую выступал первой ступенькой к известности для людей, желавших реализоваться в шоу-бизнесе.

Ранее российский юморист, бывший участник команды КВН «Федор Двинятин» Александр Гудков рассказал о конфликте его команды с руководством телеигры. Комик заявил, что руководству КВН не нравилось то, как он с другими участниками высмеивал тренды телеигры.