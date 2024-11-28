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20:45, 28 ноября 2024Интернет и СМИ

Звезда КВН рассказал о конфликте с руководством телеигры

Юморист Гудков заявил, что его команда КВН издевалась над телеигрой
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Сергей Карпухин / ТАСС

Известный российский юморист, участник команды КВН «Федор Двинятин» Александр Гудков рассказал о конфликте его команды с руководством телеигры. Подробности он раскрыл в выпуске шоу журналистки Саши Сулим «На рейле», доступном на YouTube.

Гудков заявил, что его команда не могла попасть в телевизионные игры КВН около восьми лет. По мнению юмориста, это было связано с позицией команды. «Издевались над форматом КВН. Над его канонами, над его правилами», — порассуждал он.

Звезда КВН вспомнил, что он и его коллеги создавали провокационные костюмы, высмеивающие тренды телеигры и противостоящие им. Например, когда у участников команд были в моде остроносые ботинки, они надевали на ноги вывернутые черные пакеты молока, пародируя эту обувь. Кроме того, они могли надеть пляжные майки поверх классических костюмов. «Для тусовки мы разрывали, а руководству мы не нравились. Мы не нравились именно тем, что мы издевались над тем, что они так пестуют, лелеют. Над тем, что приносит им деньги», — заявил комик.

Ранее Гудков признался в ненависти к телевизионным играм КВН. Он рассказал, что его команда попала в Высшую лигу, когда уже устала от проекта.

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