Рита Ора похвасталась фигурой в откровенном топе

Британская певица Рита Ора похвасталась фигурой в откровенном бра-топе

Британская певица Рита Ора похвасталась фигурой в откровенном наряде. Публикации появились на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

34-летняя знаменитость разместила кадры, на которых предстала в костюме, состоящем из коротких облегающих шортов и бра-топе с глубоким декольте. При этом звезда продемонстрировала подтянутое и стройное тело. Певица собрала волосы в высокий пучок, а из украшений выбрала крупные серьги и ожерелье.

Ранее в феврале Рита Ора показала кадры в прозрачном наряде. Она позировала в черной блузе с длинными рукавами и топе-бандо под ней.