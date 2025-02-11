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11:52, 11 февраля 2025Ценности

Рита Ора похвасталась фигурой в откровенном топе

Британская певица Рита Ора похвасталась фигурой в откровенном бра-топе
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Кадр: @ritaora

Британская певица Рита Ора похвасталась фигурой в откровенном наряде. Публикации появились на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

34-летняя знаменитость разместила кадры, на которых предстала в костюме, состоящем из коротких облегающих шортов и бра-топе с глубоким декольте. При этом звезда продемонстрировала подтянутое и стройное тело. Певица собрала волосы в высокий пучок, а из украшений выбрала крупные серьги и ожерелье.

Ранее в феврале Рита Ора показала кадры в прозрачном наряде. Она позировала в черной блузе с длинными рукавами и топе-бандо под ней.

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