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04:02, 10 февраля 2025Ценности

Рита Ора показала кадры в прозрачном наряде

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)
Рита Ора

Рита Ора. Фото: @ritaora

Британская певица Рита Ора показала кадры в откровенном наряде. Соответствующие публикации появились в ее Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

34-летняя знаменитость разместила фото, на которых позировала в черной прозрачной блузе с длинными рукавами и топе-бандо под ней. Помимо этого, исполнительница предстала в ультракоротких шортах и босоножках на танкетке. Свои волосы она собрала в тугой пучок, дополнив образ макияжем и золотыми серьгами.

В январе в сети появились снимки Риты Оры в откровенном бикини без фотошопа. Знаменитость была замечена в Австралии во время поездки на пляж.

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