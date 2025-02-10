Рита Ора показала кадры в прозрачном наряде

Британская певица Рита Ора показала кадры в откровенном наряде. Соответствующие публикации появились в ее Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

34-летняя знаменитость разместила фото, на которых позировала в черной прозрачной блузе с длинными рукавами и топе-бандо под ней. Помимо этого, исполнительница предстала в ультракоротких шортах и босоножках на танкетке. Свои волосы она собрала в тугой пучок, дополнив образ макияжем и золотыми серьгами.

В январе в сети появились снимки Риты Оры в откровенном бикини без фотошопа. Знаменитость была замечена в Австралии во время поездки на пляж.