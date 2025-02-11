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14:55, 11 февраля 2025Интернет и СМИ

Россиян предупредили о мошеннической схеме с посылками из-за границы

Мошенники в преддверии праздников начали сообщать о посылках из-за границы
Маргарита Щигарева
Маргарита Щигарева

Фото: Ground Picture / Shutterstock / Fotodom

Мошенники в преддверии праздников начали активно использовать несколько схем. Об актуальных способах обмана, которые применяют злоумышленники перед 14 февраля и до 8 марта, россиян предупредили эксперты компании Angara Security, передает ТАСС.

По словам специалистов, злоумышленники могут заявить потенциальной жертве о том, что ей поступил букет цветов от анонимного поклонника или же посылка с сюрпризом от живущего за границей родственника. Гражданина при этом просят назвать код из СМС-сообщения якобы для курьера.

Таким образом мошенники могут попытаться получить код для подтверждения оплаты, отметила эксперт Angara Security Виктория Варламова. Специалистка указала на то, что ранее в России фиксировались утечки данных, благодаря которым злоумышленники могли получить доступ к номерам банковских карт, ФИО и адресам россиян.

Ранее в МВД России предупредили о схеме злоумышленников с требованием обновить профиль на портале «Госуслуги. В ведомстве подчеркнули, что представители портала никогда не обзванивают пользователей, поскольку это технически невозможно.

Кроме того, в МВД РФ рассказали о схеме мошенничества с ложной акцией от маркетплейса Wildberries. Уточнялось, что злоумышленники разработали специальный поддельный домен якобы для розыгрышей сертификатов.

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