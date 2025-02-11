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12:35, 11 февраля 2025Экономика

Россиян предупредили об аномальных холодах

Синоптик Вильфанд: Температура ниже нормы ожидается в Центральной России
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

В субботу, 15 февраля, температура воздуха в центральной части европейской России впервые с начала года окажется ниже климатической нормы. Об аномальных холодах предупредил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, его слова передает РИА Новости.

Морозы придут под воздействием циклона, который будет находиться к востоку от европейской России и принесет холодные воздушные массы. «В субботу температура будет от минус 8 до минус 13 градусов Цельсия. Дневные температуры — минус 6-11 градусов Цельсия» — уточнил синоптик.

Вильфанд добавил, что 15 февраля температура воздуха в этой части страны будет ниже климатической нормы впервые с начала 2025 года, но разница будет незначительной — 1-2 градуса.

Ранее метеоролог допустил, что весна в Москве может начаться раньше срока. На это будет влиять количество снега и ряд других погодных факторов.

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