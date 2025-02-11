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09:04, 11 февраля 2025Путешествия

Россиянка побывала в Мексике и описала местных девушек фразой «русский парень не потянет»

Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: ooo.photography / Globallookpress.com

Российская тревел-блогерша Марина Ершова побывала в Мексике и описала местных девушек фразой «русский парень не потянет». Своими впечатлениями она поделилась в личном блоге на платформе «Дзен».

По словам автора публикации, мексиканки обладают пышными формами, яркостью и женственностью. Они любят выделяться из толпы, наносят много косметики и предпочитают обтягивающую одежду. «На мой взгляд, нашему русскому парню придется привыкнуть к тому, что его избранница всегда в центре внимания. Возможно даже нелепого, так как мексиканки выглядят именно нелепо», — отметила россиянка.

Кроме того, мексиканки любят громкий смех, страстные выяснения отношений на людях и бурные примирения. «Ты не можешь просто сказать "Подумаем, что делать", ты должен здесь и сейчас решать все вопросы, иначе будет громкая сцена с эмоциональными выкриками», — заключила автор.

Ранее эта же тревел-блогерша назвала основные сходства между мексиканцами и своими соотечественниками. В частности, она обратила внимание на неприязнь мексиканцев и русских к американцам.

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