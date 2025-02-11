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13:23, 11 февраля 2025Россия

Российский подросток ударил с разбега ногой одноклассницу и попал на видео

В Нижнем Тагиле подросток ударил с разбега ногой по животу одноклассницу
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

В Нижнем Тагиле подросток ударил с разбега ногой по животу одноклассницу и попал на видео. Соответствующие кадры опубликовал портал E1.ru.

На представленном видеоролике видно, как российский юноша бьет стоящую в углу девочку. Его действие вызывает смех у стоящих за кадром друзей.

Избиение произошло в школе №69. После распространения ролика в соцсетях инцидентом заинтересовались следователи. Пострадавшую отправили на судебно-медицинскую экспертизу для установления степени тяжести вреда здоровью.

До этого стало известно, что двое жителей Курганской области избили на камеру полуголую девочку. Сотрудникам полиции уже удалось задержать двух подозреваемых, им по 18 и 20 лет.

По факту случившегося начали проводить тщательное расследование.

ЖЗЛ
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